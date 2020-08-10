搶攻暑假外食與「萌經濟」商機，台灣麥當勞再派「小小兵」擔任衝鋒部隊，聯名身穿標準配備護目鏡與藍色吊帶褲、超級熱愛香蕉的的黃色小搗蛋，重磅推出全新「小小兵萬用置物籃」，標榜不僅可同時擁有超人氣的凱文（Kevin）、史都華（Stuart）、蘿蔔（Bob），以及將在《小小兵2：格魯的崛起》首次亮相的全新角色拖拖（Otto）亦一同登場，一起搭乘最愛香蕉船陪客人搗蛋一整夏。

麥當勞「小小兵萬用置物籃」將於8月12日上午11點起開至9月8日止（或售完為止），凡於餐廳內購買任何套餐加價269元或單買319元即可擁有。

2010年由照明娛樂推出的《神偷奶爸》電影中，帶著護目鏡、穿著吊帶褲的小小兵大爆紅，不僅無厘頭的表情聲音擄獲大人小孩心，特殊的語言更在當時造成「小小兵語」風潮，10年間在全球各地刮起陣陣黃色風暴，如今已成為史上最成功的動畫系列之一。

獲得奧斯卡提名的《神偷奶爸2》與《神偷奶爸3》全球票房更超過10億美金，現在世界各地都有黃色小蹤影，不僅各大潮流品牌打造獨家聯名款，Pantone更設計專屬小小兵的色票，這些可愛爆表的世界巨星，已在全世界吹起了「小小兵狂熱」。

台灣麥當勞先後推出美樂蒂、Hello Kitty萬用置物籃都獲得粉絲熱烈迴響，6到8小時即秒殺完售，看準動畫界巨星「小小兵」10週年，以及黃色小搗蛋們萌到不行的紓壓魅力，8月12日上午11:00起至9月8日止（或售完為止）推出「小小兵萬用置物籃」，麥當勞呼籲客人把握機會來麥當勞，帶走歡樂好夥伴。

「小小兵萬用置物籃」外觀不僅是小小兵最愛的香蕉，更讓客人一次擁有4位人氣主角，包含小小兵的領袖凱文（Kevin）、能幹又叛逆的史都華（Stuart）、具有童心又溫柔的的蘿蔔（Bob），另外還有全新帶著牙套，即將在《小小兵2：格魯的崛起》亮相，非常渴望被喜歡的新角色拖拖（Otto）一同登場；雖然電影延後一年上映，但粉絲們可以搶先擁有精美又萌力爆表的「小小兵萬用置物籃」，全台限量7萬個，強調是歡慶十週年的最佳蒐藏，預計開賣首日能為餐廳帶來約1成的來客數成長。

「小小兵萬用置物籃」同時也擁有過往三種實用的使用方式，「手提」、「車掛」、「平擺」通通沒問題。「小小兵萬用置物籃」體積適中、重量輕便卻有足夠的置物空間，收納各種小物輕鬆搞定，是暑假外出野餐、旅遊的實用好物，無論怎麼放、怎麼拿，都讓客人心情大好。

(工商 )