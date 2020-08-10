娛樂8點半》說到香港影史上拍攝三級片最多的男演員，代表人物除了徐錦江之外，另一個就是擁有「三級片男神」封號的曹查理，出道近40年演出逾80部三級片，尤其在片中與性感女神葉玉卿和李麗珍激戰，可說羨煞男性觀眾，淡出演藝圈多年的已經70多歲的他，日前受訪時重現經典「猥瑣笑容」和「淫蕩笑聲」，再次勾起影迷對三級片黃金年代的美好回憶。

曹查理與與周星馳合作的《整蠱專家》，讓他演技備受關注。（圖／微博）

曹查理踏入演藝圈前，原本立志考警察，無奈家人覺得危險反對只好作罷，為了謀生做過冷氣工人、收帳員等，不過公司倒閉後，因緣際會拍攝一部廣告被相中，順利開啟演藝之路，多年來他拍攝將近上百部電影，精湛演技備受關注，其中最醒目角色莫過於《最佳損友》系列的「臭皮奇」一角，此外擅於飾演反派角色的他，總讓觀眾恨得牙癢癢，像是與周星馳合作的《整蠱專家》，一句「貧賤不能移」凸顯劇中渣男角色性格，更一度蓋過星爺鋒芒，此外在《警察故事》飾演販毒集團首腦手下，被成龍打爆眼鏡一幕不禁未獲同情，反讓所有影迷大快人心。

雖然演藝之路走的順遂，但不滿同期出道演員外型不如他，卻能當起戲劇男主角，讓幾乎是配角命的他眼紅不已，趁著三級片還未在香港興盛，及沒有家室顧慮前提下，決定轉型拍三級片，當時接演《卿本佳人》與葉玉卿有激情戲碼，最後十分鐘一鏡到底片段，讓「曹查理」三個字一夕爆紅，更被影迷尊稱為「民族英雄」，2年間便接拍40部三級片，其中在《卿本佳人》「性侵」AV女優村上麗奈的橋段，至今仍讓他印象深刻，短短10分鐘片段光借位喬角度就拍了12小時，讓女方累到要求「真槍實彈」演出，卻被他一口回絕，但由於拍攝成果過於逼真，連導演王晶都誤以為他假戲真做。

曹查理淡出螢光幕多年，日前現身接受好友苑瓊丹訪問。（圖／微博）

雖然在大銀幕中艷福不淺，但現實生活愛情學分卻遭死當，據悉是入行以來多演出反派及猥瑣角色，導致形象大打折扣，即便紅極一時名利雙收，仍讓許多女性避之唯恐不及，直到經友人介紹認識移民加拿大的華僑女孩，對方不介意他的出身及名聲，兩人才相識交往進而結婚，不過後來個性不合，加上曹查理出外拍戲聚少離多，讓女方決定分居返回加拿大，雖然兩人至今仍沒有離婚，但曹查理對這段感情看得豁達，表示雙方已經鮮少聯繫，離不離婚都無所謂，也道出對愛情早沒有任何憧憬。

曹查理走紅後片約不斷對劇本來者不拒，對他而言即便是爛片也不在乎，重要的是有錢賺、能持續曝光就好，不過命運捉弄人，1998年時炒股失利，讓他一夕之間血本無歸，幾乎宣告破產，便將數棟房子及車輛賣掉求現，但為了謀生開始復出，無奈已經年老在香港接不到戲，便轉戰大陸酒吧演唱，並將拍過電影的DVD送給觀眾，雖然生活較過往辛苦，但生性樂觀的他表示：「老天對我還算公平，畢竟我也紅過」，顯然早將名利視為身外之物，而淡出演藝圈多年的他，，近日難得現身接受好友苑瓊丹訪問，70歲的他為了影迷重現招牌猥瑣笑容，相信再次勾起影迷對「三級片男神」的種種回憶。

(中時新聞網)