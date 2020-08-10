民進黨立委高嘉瑜與《中華民國藥物過敏關懷協會》理事長張啟彬等人，今日於立院中興大樓召開記者會表示，有些民眾因體質關係，接觸到部分藥物會引起如毒藥般的不良反應，而根據《藥害救濟基金會》統計，全國藥物不良反應通報一年超過1.5萬件，呼籲這類狀況能納入重大傷病項目，擴大藥物基因檢測，保障用藥安全。

高嘉瑜指出，因藥物引起不良反應，醫學上稱之為史帝芬強生症候群 (Stevens Johnson Syndrome, SJS)，或者是毒性表皮壞死症 (Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)。張啟彬說，這2種藥物不良反應會有全身性的皮膚紅疹和多處黏膜受損，包含呼吸道、生殖器和結膜等，看起來就像是全身燒燙傷一般。

病友昭晴表示，在2013年夏天因服用了抗癲癇藥，大約2個星期左右開始出現發燒、喉嚨痛等像感冒症狀；看了3次的診所，都被當成一般感冒處理；後來到了地區醫院後，直接被誤開了氣切；當時的醫生也繼續使用造成過敏的藥物。

昭晴指出，後來身體開始起水泡，眼睛就像是月球表面一樣，坑坑洞洞的；再轉院到更大間的醫院去，全身像燒燙傷一樣，住進了燒燙傷加護病房，全身99％燙傷，還併發腎衰竭、敗血症、肺積水、呼吸衰竭、休克等症狀…後來奇蹟似的渡過了難關。不過到了普通病房後，發現不能看了、不能講話了、不能走路了，連翻身都沒有辦法做到，就連出院也都是帶著管子出院的。

昭晴說，眼睛經由多年的治療，視力至今只剩0.1，目前還持續治療中。在去年，發現髖關節壞死，骨科醫生認為是當時治療藥物過敏時，用了大量類固醇導致的，將來確定得換人工關節。

張啟彬表示，許多病友在發病階段即被龐大的醫療費用壓垮，現在就有位在醫院的19歲小孩，肺功能已80％失能，家屬也已被龐大醫療費用壓的喘不過氣，接近放棄階段，也希望國人的關心與協助，希望爭取史蒂文芬強生症候群直接進入重大傷病項目，幫助病友在漫長的復健過程更有保障。

與會的長庚醫院藥物過品中心主任醫師鐘文宏指出，許多患者痊癒後追蹤一年，仍飽受後遺症糾纏，約有4到5成日常生活受到嚴重影響。而藥害倖存者中殘障、失能的比例不低，又有不少為老人或社經弱勢，治療所耗費的時間、精力與費用始得他們很難為自身權益發聲。

高嘉瑜等人呼籲，衛福部應該要擴大在服用藥物前做基因檢測，並且也希望藥害病友也能納入重大傷病項目，以守護及保障國人的健康安全。

(中時 )