新竹一名25歲鍾姓男子，結婚前夕18萬元聘金與6禮，被新娘捲款潛逃，本來開開心心想完成終身大事，最後卻落得人財兩失，一氣之下怒告姚姓落跑新娘詐欺。

據了解，鍾男2018年12月間在酒店認識21歲姚女，雙方交往後同居，期間姚女多次以餐費及租金、爺爺車禍生病為由，向他索討金錢，鍾男全都照給，2人同居1個月後，姚女就說要結婚，鍾男於是著手策劃去年9月在新竹某飯店結婚。

姚女後來表示，婚禮前一天他要與父親入住飯店，因習俗結婚前新人不能見面，因此要求鍾男將18萬元聘金與6禮，暫放飯店房間由她保管，鍾男照辦，不料隔天去飯店接姚女時，姚女已拿著聘金落跑，加上結婚訂的婚紗、喜餅與金飾，損失數10萬元，讓他氣得報警處理。

警方獲報後通知姚女到案說明，但姚女卻屢傳不到，直到函送檢方才露面。她坦承，當天將聘金與6禮帶走，但之所以捲款潛逃，因在飯店旁遭人性侵才逃離，惟檢方調查後發現姚女說謊，不僅姚父不知道女兒要結婚，父女婚禮前一天沒有入住飯店，老家不在高雄，也不曾對家人提起遭性侵的事，檢方最後依詐欺取財罪嫌將姚女起訴，同時建請法官沒收其犯罪所得。

(中時新聞網)