教士隊游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)有機會挑戰國聯全壘打王，他10日對響尾蛇投手龐加納(Madison Bumgarner)敲出本季第8轟，與美聯最多的洋基賈吉(Aaron Judge)並列。小塔提斯才21歲，還可能成為最年輕全壘打王。教士隊終場9-5大勝響尾蛇。

小塔提斯的父親也曾是大聯盟球員，效力過博覽會隊(國民隊)、大都會，於2010年退休。小塔提斯可能比父親更強，他去年20歲升上大聯盟，半個球季繳出22轟，打擊率高達0.317，前途不可限量。

「瘋龐」龐加納是效力巨人11年的名投手，今年披上響尾蛇戰袍卻被打得很慘，開季4戰0勝3敗，自責分率9.35。此役龐加納被教士轟了4發全壘打，2局被打6分退場。教士全場敲出6轟，「3億男」馬恰多(Manny Machado)雙響炮。國聯西區本季已非道奇獨霸，洛磯、教士表現頗佳，都有機會踢下道奇。

(中時新聞網)