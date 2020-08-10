本季出戰大陸CBA換來一身傷勢的北京首鋼後衛林書豪，先前遭北京代總教練解立彬爆料賽後一度聽不見聲音，10日確定續留青島，並未隨隊返回北京，更被拍到前往青島大學附屬醫院檢查身影，幸好《北京青年報》記者宋翔報導豪哥並無大礙。

宋翔在微博上爆料，「林書豪並未隨隊返京，他要在青島參加活動，會在此多留幾天，9日他去當地醫院檢查，在之前與廣東系列戰中，他的身體多次遭遇激烈碰撞，且多次倒地，在檢查後，耳朵與聽力並無大礙，只是身體有多處瘀青。」

林書豪本季替北京首鋼打了43場，平均每場拿下22.4分、5.6助攻與5.6籃板，但在3場遭遇廣東的準決賽多次倒地，且都浴血奮戰，可見CBA碰撞尺度有多粗暴，沒想到不少大陸球迷竟然批評他太愛假摔，甚至會用小動作傷害對手。

所以解立彬才在北京遭到廣東淘汰賽後，公開替林書豪喊冤，「林書豪每場摔那麼多次，要知道他都30幾歲了，也打那麼多年的NBA，到了跟廣東的這個系列戰，他的舊傷，他的鼻子、眼睛與耳朵都受傷了，他打完比賽都還聽不見聲音。」

(中時 )