截取自蔡英文臉書

總統蔡英文接見 美國衛生部長阿札爾訪問團

蔡英文總統今天接見美國衛生部長阿札爾，強調WHO排除台灣的參與違背醫衛普世人權。相信在台美雙方合作努力下，不僅在防疫在各領域的交流都能有更多突破和豐碩成果。阿札爾則表示，此行來台重點著重在台灣醫衛防疫成就，以及如何與美國進一步合作來預防偵測以及回應各項公衛挑戰。

蔡英文今天上午接見阿札爾率領的訪問團，由於正值防疫期間，蔡英文與訪團成員全數戴上口罩，且採拱手方式致意。

蔡英文致詞時表示，非常歡迎阿札爾率團來台，這段時間以來台灣與美國攜手面對疫情挑戰，阿札爾來訪是台美防疫合作的重要證明，從今年三月台美共同發表防疫夥伴關係共同聲明之後，雙方在防疫物資交流及疫苗藥品研發方面加強合作。

她說，當台灣民眾在新聞上面，看到美國白宮官員戴著印有「台灣製」的口罩，都很高興台灣口罩能在夥伴國家看到效益，期待台美持續有衛生合作，照拂台灣、美國與全球民眾。

阿札爾上任以來與衛生部長陳時中有多次互動，但這是第一次來到台灣訪問，蔡英文表示，她相信透過這次訪問團實地走訪，可了解台灣如何處理疫情，台美雙方也能就關注的議題交換意見，共同研擬未來合作方向。

前幾天美國國務卿蓬佩奧對此次阿札爾訪台此行，提到美方一直希望台灣能參與世衛大會討論，但遭中國阻擋，蔡英文表示，「這點也是我們感到很遺憾的事情」。

她說，在這波疫情當中，台灣已經證明不僅可以守住國內疫情防線，也有能力協調其他國家對抗疫情，「我要再次強調政治因素不應該凌駕在健康人權之上，WHO排除台灣的參與是違背醫衛普世人權的作法」。

蔡英文也藉此感謝川普總統等美國友人，持續肯定台灣在全球對抗疫情的貢獻，並且大力支持台灣在國際上的參與，她說，我們也期待接下來台美在共同研發生產疫苗以及藥品上都能有進展，相信在雙方合作努力下不僅在防疫，在各領域的交流都能有更多的突破和更豐碩的成果，一起為印太區域和平穩定發展貢獻力量。

阿札爾則表示，非常榮幸來台傳達川普總統的友誼和支持，他首先恭賀蔡總統開啟第二任期，誠如蓬佩奧在今年五月賀辭中所說，蔡在領導台灣這個民主社會所展開的勇氣和視野，對區域乃至全球都是深刻的啟發。

他也藉此向全台人民針對李登輝的逝世致上哀悼之意，他說，李是台灣民主之父，也是二十世紀全球民主浪潮中一名重要的領袖。

阿札爾表示，在川普總統帶領下，美國已透過各種有形方式展現對台灣民主成就的欣羡，川普簽署法案強化台美之間的夥伴關係，另外在2018年我們也啟用了一棟全新的AIT大樓，展現我們對這段友誼如泥砌磚牆般的堅實承諾。

他說，此行來台並與蔡總統會面討論，重點是著重在台灣的醫衛、防疫成就，以及如何與美國進一步合作來預防偵測以及回應各項公衛挑戰，台灣防疫成就堪稱是全球表率之一，此成就也彰顯台灣這個社會與文化中透明公開與民主本質的價值所在。

阿札爾表示，這次台灣在偵測到新冠肺炎病毒，與後續控制疫情和各國分享資訊上都做得非常好，台灣因為在醫衛和產業上的成就，讓台灣能夠向其他人伸出援手，遞送需要的醫療物資到世界各地，「當然也包括美國和太平洋島國」。

他再一次感謝蔡歡迎訪團一行來台，也非常期待要善用這次來台機會，表達對台灣欣羡之意，另學習台灣如何利用台美雙方都珍視的價值來締造醫衛成就。

(中時 )