前高雄市長韓國瑜團隊將挺身替國民黨市長候選人李眉蓁輔選，李強調這是「清廉又專業團隊，站出來跟貪腐集團比一比」，被隱射的民進黨對手陳其邁10日上午到傳統市場拜票，回嗆國民黨放大絕「把6月6號被罷免掉的團隊找回來助選」，並接連說了2次「這個我很難理解，很多市民也很難理解」。

陳其邁上午掃三民市場，受到婆婆媽媽熱烈歡迎，許多民眾搶著跟他拍照，陳其邁展現親民作風，一把抓過對方的手機，直接操作自拍合照，賣青草茶的老闆娘嚷著要抱「邁邁」，遞過鳳梨獻上祝賀的同時，整個人就往陳其邁身上靠，一旁熱情邁粉則對著他高喊「加油」、「高雄就靠你了」。

陳其邁接受媒體聯訪時，對韓國瑜可能替李眉蓁站台發表回應。他說，其實韓團隊在這次的選舉，早就在李眉蓁的團隊裡扮演競選幹部的角色、或在政見方面幫忙助選，但市民追逐的是希望高雄市能夠大步邁進，不希望把6月6號的罷韓結果再沒收，他尊重對手的選舉判斷，但民主是大家會給機會，做不好就讓你下台，這是民主政治很簡單的原理。

媒體提到，李眉蓁強調韓團隊清廉專業，要站出來和貪腐集團比一比，陳其邁回答，清廉是從政最基本的要求，所以他未來的市府團隊，除了清廉最基本的要求之外，也希望能夠全力、謙卑為市民服務，不僅不分黨派，而且在地優先、專業優先，能夠全力推動高雄的市政，而對於局處首長的選擇絕對是要清廉，「更重要也不能考試或論文抄襲作弊，這是最起碼的要求」。

陳其邁最後也評論，找韓國瑜回來輔選是國民黨或是李眉蓁選舉放大絕，「希望再復辟過去被市民罷免的團隊找回來，這個我很難理解，市民也很難理解，為什麼被罷免的團隊又要回來呢？這個很難理解，我也很難理解。」

(中時 )