第2季交出每股盈餘達4.09元創新高佳績、單季及上半年EPS居已公告財報散熱廠之冠的雙鴻(3324)，第3季可望更好！雙鴻深耕高階散熱新應用，拿下Nvidia及AMD新產品大訂單，且商務NB開始加速導入VC，在高階新產品大單到手下，雙鴻不僅上修今年第3季及全年業績，亦決議發行CB加速進行擴產，以因應客戶強勁需求，雙鴻表示，未來2年營運展望很樂觀。

新冠肺炎疫情帶旺宅經濟，雙鴻在客戶訂單塞滿滿下，第2季業績好到爆，雙鴻第2季合併營收為29.87億元，年成長34.67%，創下單季歷史新高，營業毛利為6.96億元，年成長53.64%，單季合併毛利率為23.31%，年增2.87個百分點，稅後盈餘3.51億元，年成長55.31%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.09元。

累計上半年合併營收為52.29億元，年成長12.11%，營業毛利為10.79億元，年成長16.02%，合併毛利率為20.64%，年增0.7個百分點，稅後盈餘為4.94億元，年成長19.32%，每股盈餘為5.78元，單季及上半年每股盈餘均居已公告財報散熱廠之冠。

宅經濟持續發酵，電競相關產品進入傳統旺季後需求強勁，VGA出貨強強滾，且因Nvidia新款產品改用高階散熱設計，據了解，新產品價格較舊產品增加20%到30%，讓Nvidia散熱主要供應商雙鴻下半年業績進補。

另外，再加上伺服器及各大品牌廠高階商務NB新機加速導入VC，而雙鴻為新趨勢下的受惠者，在訂單旺到爆下，雙鴻7月合併營收上衝至11.24億元，年成長24.46%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為63.54億元，年成長14%。

在高階散熱大訂單陸續到手下，雙鴻持續進行擴產，雙鴻表示，第3季業績可望超越第2季，有機會再創單季歷史新高，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高，未來兩年營運展望很樂觀。

(時報資訊)