緯穎(6669)公布第二季財報，EPS達12.41元，上半年合計EPS也高達20.78元，等同於賺了2個股本。緯穎今早股價創近1個月來新高。美系外資出具最新報告，給予緯穎「買進」評等，目標價為1130元。

緯穎第二季合併營收達新台幣520.71億元，營業淨利為29.20億元，稅前淨利為27.21億元，稅後淨利為21.69億元，基本每股盈餘為新台幣12.41元。

受惠於第一季出貨遞延及供應鏈逐漸恢復，第二季伺服器出貨量與合併營收均創單季歷史新高。單季營收年增23.2%，毛利率年增1.0個百分點至7.8%，營益率年增0.7個百分點至5.6%，稅後淨利率年增0.3個百分點至4.2%。基本每股盈餘為12.41元，高於去年同期的9.50元。

緯穎今年上半年度合併營收達新台幣872.08億元，年增8.1%。獲利能力因產品組合改變，較去年同期提升，毛利率年增1.2個百分點至7.7%，營益率年增0.9個百分點至5.4%，稅後淨利為新台幣36.32億元，稅後淨利率年增0.7個百分點至4.2%。基本每股盈餘為新台幣20.78元，高於去年同期的17.38元。

展望下半年，雲端資料中心產業需求仍穩健，但考量新冠病毒疫情帶來的不確定性仍多，公司持續致力於維持供貨彈性與營運動能，審慎樂觀看待整體出貨需求。

(時報資訊)