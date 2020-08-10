對於蘋果（Apple）而言，中國大陸早已成為蘋果最大市場，讓當地產品銷量對於蘋果來說至關重要。但即便想要努力衝刺，卻難擋政治力量的影響。由於美國政府封殺微信（在台稱之為WeChat），天風國際分析師郭明錤預測，最慘可能讓iPhone銷量下滑3成，對蘋果而言帶來巨大衝擊。

天風國際的微信公眾號，日前刊出分析師郭明錤的蘋果研究報告，闡述美國政府封殺微信對於iPhone出貨影響的預估，並且建議減持特定股票。郭明錤指出，美國政府封殺微信，蘋果產品中受衝擊最大的就是iPhone。

報告內容指出，美國總統川普（Donald Trump）在8月6日簽署行政命令。其中包含禁制美國企業與中國大陸應用程式微信有業務往來，並將在45天後生效。這意味著蘋果可能被迫從Apple Store移除微信App。因為蘋果曾經在印度App Store移除微信App，曾有前例，因此若美國政府要求蘋果這麼做，也不令人感到意外。但由於行政命令沒有明確定義封殺範圍，可能對於蘋果來說的影響程度也不一。

天風國際提出兩方面預測，樂觀預期如果僅在美國地區App Store移除微信，主要是對美國地區微信用戶造成影響，預計將讓iPhone銷量因此下滑3~6%；其餘AirPods、iPad、Apple Watch、Mac等蘋果產品的年出貨量下修程度則低於3%。

但若是悲觀預期蘋果可能被要求在全球業務範圍內移除微信，因為微信在中國大陸地區整合傳訊、支付、電子商務、社交、新聞閱讀等功能，預計將讓蘋果的硬體產品在中國大陸地區的銷量顯著下滑，其中iPhone受影響最深，年出貨量將因此下修25~30%；其餘AirPods、iPad、Apple Watch、Mac等蘋果產品的年出貨量下修程度則約有15~20%。

3: Accepting the terms of service to download TikTok onto your phone (because doing so consents to an intellectual property license agreement with the developer).



At this stage, Commerce still undecided how far to push this. Much more to come. (3/3) — Nicholas Wadhams (@nwadhams) August 7, 2020

美國政府的封殺令，不僅對於蘋果將帶來影響，也可能迫使Google下架微信（可能也包含先前的TikTok），但由於Google Play Store並沒有在中國大陸提供服務。封殺中國大陸應用程式的行政命令，對蘋果的衝擊相對來說更大。

(科技)