卡娜赫拉相關商品。（高鐵提供／本報資料照）

台灣高鐵公司於去年11月間首航的「卡娜赫拉小動物」彩繪列車，下個月將卸下塗裝。高鐵公司今日表示，因列車例行性檢修，將於9月8日全面卸下彩繪塗裝，歡迎旅客把握最後機會，留下和「P助」與「粉紅兔兔」一同「搭高鐵・遊台灣」的美好回憶。

高鐵公司自2019年11月與日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」合作推出彩繪列車及聯名商品，高鐵說，首波甫上市2個月，銷售即達全年業績的40％，熱銷程度遠超預期，其中，以聯名迴力車四輛組最為搶手，上市至今銷售破萬組，其次為絨毛鑰匙圈，創下超過7000組的銷售佳績。

高鐵說，因應國旅正夯，P助與粉紅兔兔也再度搭高鐵來報到，推出第二波「卡娜赫拉的小動物」聯名商品，包含：野餐墊、保溫保冷袋及行李束帶等；另有日常實用的ID卡套、馬克杯、吸水杯墊、自動筆、資料夾、防疫期間必備的口罩套，不僅可在高鐵列車、車站便利商店及自動販賣機買到，也同步透過momo、PChome及台北101觀景台販售。

高鐵評估，隨著疫情趨緩，相信第二波聯名新品的魅力配合目前正夯的國旅，定能再度創造熱銷佳績。

(中時 )