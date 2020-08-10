騙你千遍也不厭倦！台中市一名57歲柯姓女子，日前在網路上認識一名自稱在沙烏地阿拉伯工作的男性網友，經過一個多月網路訊息交往，雖不曾見過面，柯女還是墜入網路愛情陷阱，差點就被男網友的花言巧語蒙蔽，原欲將存款20萬元匯至加拿大，經員警告知此為常見的詐騙手法，柯女才驚覺受騙，成功保住20萬元存款。

台中市警察局第六分局何安派出所警員林威志、許珈瑄日前在所服勤時，見柯姓女子焦急跑來向警方表示，她在臉書認識一名年約55歲男性工程師，因在海上工作之故，無法將學費付給在加拿大就讀的14歲兒子，深怕其兒子因此被退學，請柯女協助匯款20萬元。

警方調查，該名男子並佯稱之後要來台灣與柯女一同生活，藉此騙取柯女信任，柯女信以為真，要將郵局帳戶的存款匯至加拿大，但覺得心裡不安，深怕受騙向警方求證。

員警聽聞後，明確地向柯女告知這是網路愛情騙局，耐心分析類似詐騙案例後，柯女才發現自己誤入網路愛情騙子的圈套，感謝員警及時阻止，成功保住存款。

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(中時 )