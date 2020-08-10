有港媒指出，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，將可能牽動美大選前總統蔡英文是否可能訪美的議題。對此，台灣大學前副校長、政治學系名譽教授，也是前監委的包宗和警告，如果蔡英文真要訪美，可能引發大陸強烈反彈，因為大陸執政的民進黨是要台灣獨立政黨，大陸對民進黨容忍度、克制力上都比國民黨來得低。

阿札爾（Alex Azar）9日率團訪台，雙方將在今天（10日）簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」。美國在台協會（AIT）表示，阿札爾是六年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年中華民國與美國斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員。

阿札爾將代表美國總統川普拜會總統蔡英文、台灣資深公衛官員、新冠疫情醫護及專家，討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係等議題。

而阿札爾訪台，也牽動蔡英文是否有可能在美國大選前訪美的議題。對此，包宗和接受港媒《中評網》採訪時表示，蔡英文訪美的可能性很高，但只是不知是依循合種模式？但若蔡英文此時真訪美，台海兩岸局勢定更加緊張，大陸的反彈也會比以往更加劇烈，只是危機會嚴重到什麼程度不曉得。

包宗和直言，蔡英文訪美議題前提是要美國總統川普和蔡認為訪美「利大於弊」的情況下才有可能實現，但蔡英文也要考量，執政的民進黨是要台灣獨立政黨，大陸對民進黨容忍度、克制力上，相對就比較弱一點，因此，蔡英文若決定訪美，就要考量風險有多高。

(中時新聞網)