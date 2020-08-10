壹傳媒創辦人黎智英今日傳出被捕消息。黎智英的助手Mark Simon今天上午7時許在社群平台Twitter上發文表示，黎智英被控勾結外國勢力因而被捕，並稱還有其他壹傳媒集團成員也同樣被捕。

上午約10時，有超過百名的警察出現在將軍澳壹傳媒大樓，併入內進行搜查，另有人於大樓外被警察攔下進行搜查，大樓內的員工還被要求出示證件。《蘋果日報》在臉書上的直播指出，警員入內搜查之前並未有出示搜索令。

大批警員今早到黎智英位在何文田嘉道理道的住處進行調查。直至上午9時許，黎智英被戴上手銬，由警員押送往九龍城警署。

根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》附表一，為偵查危害國家安全罪行，警方可以向法官申請搜索令，以授權警方進入指定地方及進行搜查調查。

受事件影響，壹傳媒（00282）股價應聲下跌，現跌超過一成，報0.077元，0.013元，跌幅14.44％。

(中時 )