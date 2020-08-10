男子陳正雄沒錢又想洩慾，約按摩女假裝要消費，一進到按摩女家中，當場壓制女子恫嚇「我是從監獄裡放出來的，沒有錢」，隨後丟下100元性侵得逞。台北地院審結，依強制性交等罪判陳男5年6月徒刑，可上訴。

判決指出，陳男3月17日下午以LINE帳號「開跑了（立夫）」佯裝客人，約在按摩女住處按摩，但因他沒錢，進屋後立刻向女子恫稱：「我是從監獄裡放出來的，沒有錢」，丟出100元後又表示：「2、3年沒有見女人，很想做」，隨即撲倒女子。

女子大喊救命，陳男竟又掐住女子脖子說：「不配合就掐死你」，女子擔心被掐死，只好放棄抵抗，讓陳男口交、性侵得逞。陳男食髓知味，4月1日改暱稱「雪哥」再約女子，企圖以同樣手法性侵，但這次一進門就被女子認出長相，女子奮力抵抗，與陳男拉扯到屋外後大喊救命，陳男這才嚇得逃跑。

陳男被逮後遭到收押，檢察官並依強制性交、侵入住宅強制性交未遂2罪將他起訴。北院審理時，陳男僅承認第一次性侵犯行，辯稱第二次是要去找女子談和解，但是女子一看到他就關門，讓他很生氣，雙方才會起衝突並拉扯，但合議庭不採信。

女子當庭表示，事發後她看到任何男生都害怕，只要有人靠近她1公尺內，就覺得好像有人要害她，合議庭因此認為，陳男嚴重危害女子身心，且未能全然面對自己的犯行，態度不佳，依強制性交、侵入住宅強制性交未遂2罪各判刑3年4月、4年，應執行5年6月徒刑。

(中時 )