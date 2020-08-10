夫妻倆搭警車順利抵達東勢農民醫院。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中陳姓男子駕貨車載著小產的老婆，9日緊急攔警車求助，和平警方緊急鳴笛開道，因陳男跟不上，中途請陳男及血流不止的陳妻改搭乘警車，順利將原需20分鐘車程縮短至10分鐘抵達醫院。

和平警分局表示，雙崎派出所員警9日執行巡邏勤務時，正欲下車巡簽，一輛貨車突然靠近，駕駛陳男焦急向員警求救說「老婆工作小產，血流不止」，由於事發緊急，無多餘時間再叫救護車，為了爭取時間，員警立即鳴笛開道。

由於行駛山區道路途中，貨車無法跟上，警方請夫妻倆改搭警車，雖然陳男表示妻子流血，不好意思坐警車，但警方考量救人第一，勸說搭乘就醫，將原需20分鐘車程，縮短至10分鐘順利抵達東勢農民醫院。

陳男表示，非常感謝警方熱心協助，因當時見妻子血流不止很驚慌，自己駕車就醫途中發現前面有警車，於是請員警幫忙，十分感謝員警在急需救助時伸出援手，縮短就醫時間。

(中時 )