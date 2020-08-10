香港警方國安處以違反國安法為由，10日上午拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁表達聲援香港民主自由，強調他當市長會照顧好港人朋友，並指有很多高雄市民、年輕人認為，香港都不能投票，台灣、高雄還能投票，因此特別珍惜這次市長選舉，希望翻轉高雄城市停滯不前的狀況。

面對媒體詢問對黎智英遭逮捕的看法，陳其邁公開譴責港府跟北京當局對於香港嚴重侵害民主法治跟自由人權，他說，港版國安法規範對象不是只有港人，也涉及在國外地區任何人聲援香港反送中，都有可能被用港版國安法進行刑事追訴。

他表示，我們很慶幸在台灣，尤其在高雄還能選舉，香港之前的選舉也被沒收。我們更要聲援香港除了黎智英在內，很多爭取香港民主自由的港人，也要引以為戒，讓台灣的民主能夠更蓬勃發展、更茁壯、更堅強。

陳其邁表示，尤其這次高雄市長，和之前罷韓投票、總統大選，都是民主價值的實踐。假如他當市長，會充分聲援香港民主自由，會很堅定的跟他們站在一起，也會照顧好港人朋友，在高雄不管是人道救援或人身自由的保護，這是市長的責任。

他說，有愈來愈多年輕人、市民朋友認為，在台灣、高雄還能夠投票，香港都不能投票，所以會特別珍惜這次市長選舉，能夠翻轉高雄城市發展停滯不前的狀況。

(中時 )