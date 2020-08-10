又是觸身球惹禍，大聯盟今（10）日發生本季第二起板凳清空事件，運動家、太空人隊球員群起大亂鬥，甚至發生把人推倒在地等肢體衝突。最後引爆衝突的運動家隊球員羅瑞安諾、太空人隊打擊教練辛特隆都被驅逐出場。至於太空人隊總教練貝克也已不在場上，他因抗議好壞球稍早就被逐出場了。

休士頓太空人隊今於客場與奧克蘭運動家隊交手，7局下運動家隊羅瑞安諾此役第2次挨觸身球，悻悻然走上一壘時開始碎碎唸，還與太空人休息區的人員互嗆，甚至單槍匹馬上前質問，太空人隊球員衝出來將他推倒，雙方板凳清空，引起大亂鬥。

羅瑞安諾生氣也不是沒道理，他在5局下先挨了太空人隊投手貝利一記觸身球，7局下輪到卡斯特拉諾斯打中他，這時他已按捺不住，怒瞪投手並出言抗議。在太空人休息區的打擊教練辛特隆幫投手回嗆，羅瑞安諾忍不住衝上前想理論，冷不防被沒上場的捕手賈涅推倒，兩隊立刻板凳淨空，發生肢體衝突。

上次道奇隊投手凱利對太空人隊球員連投危險近身球，曾引發本季首次板凳清空事件，後來遭禁賽8場處分。當時雙方球員只是對峙，這次則有動手，處分只怕不輕。且正值防疫期間，若未保持社交距離，按照安全手冊的規定也必須重罰。

(中時 )