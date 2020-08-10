境外資金匯回管理運用及課稅條例自去年8月15日施行，實施以來已吸引近2千億元境外資金申請匯回，帶動近470億元投入實體產業。

財政部提醒，適用本條例第1年8％稅率之申請期限至今年8月14日，即將屆期，台商應加快腳步向國稅局提出申請。

財政部說明，資金匯回條例是因應近期國際經濟情勢轉變，及引導資金回國投資促進產業發展所提供之限時租稅措施，施行期間僅2年，於第1年（2019年8月15日至2020年8月14日）申請且在核准期限內將境外資金或境外轉投資收益匯回存入外匯存款專戶者，由受理銀行按稅率8％課稅。

第2年（2020年8月15日至2021年8月14日）申請且在核准期限內匯回存入資金者，適用稅率則為10％，有意適用資金匯回條例之個人及營利事業，可備妥相關文件向戶籍所在地或登記地國稅局提出申請，免依一般所得稅制課稅。

(工商 )