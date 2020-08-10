包括澳洲、加拿大、紐西蘭、英國及美國在內的「五眼聯盟」外長發表聲明，表示關注香港延期舉行立法會選舉以及參選人參選資格被取消，認為這些行動舉動破壞民主進程，民主進程對於香港的穩定與繁榮至關重要。聲明呼籲香港政府恢復被取消資格候選人的參選資格並盡快舉行立法會選舉。

對此中國駐加拿大使館發言人回應，加拿大等國外長再次對香港事務妄加評論，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，面對嚴峻疫情，香港政府決定推遲第七屆立法會選舉，這是保護香港市民生命安全和身體健康的正當之舉，也是保障立法會選舉安全和公正公平的必要之舉。並稱香港回歸後，「中英聯合聲明」中規定的與英方有關的條款已全部履行完畢，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港「基本法」，與「中英聯合聲明」無關。

發言人批評，加拿大等國外長的聲明罔顧事實，居心叵測，玩弄雙重標準，干涉中國內政，充斥傲慢與偏見，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。這種行徑只會破壞「一國兩制」，損害香港居民依法享有的權利和自由。發言人強調，香港事務純屬中國內政。中方敦促有關國家立即停止利用涉港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

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