豐原醫院中醫科醫師鄭名惠教民眾自製入眠枕。（陳淑娥攝）

許多人因夏天天氣炎熱致夜晚睡不好，台中市豐原醫院中醫科表示，只要到中藥行花幾個銅板，抓這三種藥材包括「薄荷」、「菊花」、「酸棗仁」，就能動手做出入眠枕，藉由聞藥材香味方式，讓放鬆心情以達到入眠、安神功效。

中醫科醫師鄭名惠指出，夏天容易產生暑氣，造成人體出現濕、熱現象，再加上外來壓力，身體更常有悶悶、熱熱的情況，到夜晚就不容易入睡，夜晚沒睡好，隔天早上頭暈、頭痛、再加上小便不順暢、肚子脹脹的、大便不順等症狀就容易出現。

很多人都誤以為中藥用吃的才有效果，其實可以藉由「聞」、「洗」兩種方式達到治療效果，像是自製中藥染布枕，將「薄荷」、「菊花」、「酸棗仁」這三種藥材，各取2錢，放入600cc的陶鍋中煮至沸騰後熄火，再悶15分鐘，接著拿一塊乾淨棉布，放入煮好的藥材裡悶1小時後陰乾，鋪在枕頭上，晚上睡覺時就能經由聞藥，協助入眠。

鄭名惠表示，「薄荷」有涼涼的味道，可以解鬱、放鬆心情；「菊花」有清肝火、安神功效；「酸棗仁」也是安神入眠的藥方，將這三種藥材結合在一起，就有放鬆、入眠、安神之功效，是夏天入眠的好幫手。

(中時 )