彰化縣衛生局與台灣大學公衛學院合作，進行萬人新冠肺炎（COVID-19）血清抗體調查，竟發現部分受檢者抗體呈陽性，讓外界憂心台灣早有潛在的社區感染。兒科醫師吳昌騰分享韓國疫情研究，稱無症狀感染者「可能是社區傳播的關鍵因素」。

吳昌騰在臉書粉絲專頁PO文，強調「個人防護還是不能鬆懈」，他直言，從彰化的調查結果來看，台灣仍存在社區傳播風險，因為有無症狀感染者。

他分享8月6日刊登的韓國團隊關於新冠肺炎的重要研究，內容說明「無症狀感染者的傳播可能是社區傳播的關鍵因素」。研究團隊分析今年3月6日至26日，韓國一社區隔離治療中心內，共303名新冠病毒感染者的數據。

核酸檢測結果顯示，無論是上呼吸道檢體中的新冠病毒，或是下呼吸道檢體中的新冠病毒，無症狀感染者和有症狀患者體內的病毒量相似。且從確認感染到解除隔離期間，和有症狀患者比較，無症狀感染者病毒量下降得更慢。

因此，根據這篇研究結果，韓國研究團隊提出，無症狀感染者帶來的傳播，可能是社區傳播的關鍵因素，而隔離無症狀患者可能是控制新冠病毒傳播所必需要做的。

吳昌騰認為，無症狀感染者所帶來的傳播絕對是關鍵，而「隔離無症狀患者」，可能是控制病毒傳播所需要做的，他強調，「一定要記得個人防護還是不能鬆懈」。

(中時新聞網)