國民黨kuso民進黨縣市長連線。（黃福其攝）

國民黨指陳其邁競選團隊幹部多涉弊案。（黃福其攝）

國民黨今天召開「陳其邁不敢簽反貪腐切結書原因大解密」記者會，列舉陳其邁父兄、競選團隊多位幹部曾涉弊案，以及6綠營縣市長加陳其邁變7勇士、獨缺因案遭收押且欲選屏東縣長的立委蘇震清，質疑陳其邁不簽切結果的真正原因，就是民進黨弊案團隊迫切想回歸高雄，陳左右為難下只能選擇逃避。

國民黨副祕書長歉李眉蓁競總發言人團總召謝龍介說，當年台鳳超貸 19.5億元案導致台鳳、中興銀行都倒了，陳哲男收錢又透過陳其堯當白手套送其中100萬贊助市議員候選人，是否須向市民講？當年陳菊扛不了壓力，代理市長陳其邁為何要下台？泰勞被剝削、宿舍寄放吃角子老虎，陳其邁的哥哥陳其堯不必說清楚？陳菊說的有力人士就是陳哲男。如今陳其邁自稱「弊案絕緣體」、「泰勞事件是心中永遠的痛」，根本是家族結構性犯罪、家族性分工，這是陳其邁不敢簽的原因。

他說，世界沒有一個家族貪污，成員出來選舉，只有不成熟的民主國家才可能當選。陳其邁存款剩13萬，選舉經費哪裡來？請問陳其邁太太子女在國外有沒有帳號，敢不敢說清楚？

李眉蓁競總發言人鄭照新指出，近幾個月高雄街道掛滿「阿舅要回來」、「阿爸、阿兄要回來」的布條，顯然陳其邁團隊帶給高雄市民的印象就是「貪腐團隊回來了」。陳其邁不敢簽，更有可能就是其父兄在他擔任代理市長期間，涉入高捷泰勞事件。這次是否可能會有升級版違法情事，才讓陳其邁不敢簽署？

此外，陳其邁日前在網路節目中竟說高雄沒有捷運，這讓高雄市民非常傻眼，也讓台灣人民看高雄笑話。難道陳其邁內心還有父兄涉入弊案的陰影，竟連高雄捷運都可視而不見？這突顯陳其邁對高雄市民號稱的「一生懸命」只是口號，是假的。

文傳會主委王育敏說，李眉蓁此次參選，堅定要杜絕官員貪腐及公共工程貪污浪費，誓言厲行廉能施政，不讓民進黨貪腐事件再次在高雄上演，因此有決心推動「反貪腐切結書簽署」行動，切反貪腐切結書是應做的義務及承諾，不敢簽叫市民如何相信？3位候選人剩陳其邁不敢簽，是心虛？害怕？或其他想法？

她指出，民進黨完全執政後變成一個「會喬事的政府」，陳其邁競選團隊都涉及不少弊案官司及司法事件，包括總指揮余政憲「南港展覽館貪污弊案」、執行總幹事康裕成「偽造文書請領助理費、丈夫涉嫌詐領健保費」，4位副主委林岱樺「中油人事關說案」、劉世芳「龍潭購地弊案、龍潭案遭監察院彈劾」、郭玟成「客運200萬關說疑雲」、林進興「詐領健保費定讞」。

民進黨推出宣傳影片，由6執政縣市長齊聚催投票率，希望陳其邁當選由「六壯士」成「七勇士」；國民黨kuso宣傳照，在陳其邁旁邊加上空位填上「蘇震清」共8位，寫上「兄弟，就缺你了」，酸度十足。

王育敏說，陳其邁的父兄及好兄弟蘇震清的關係是什麼？都應給外界清楚說明。

國民黨指出，民進黨完全執政後顯現完全貪腐的趨勢，黨的政治利益、派系的資源分贓才是民進黨各路人馬關心的事；民進黨用選舉騙取人民的信任獲得執政，卻把「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌砸爛。因此，國民黨再次呼籲陳其邁「勿忘從政初衷，盡快簽署反貪腐切結書」，不要再把選市長當做是自己一生懸命在乎的事。國民黨強調，「高雄市民才是我們在乎的事！」

(中時 )