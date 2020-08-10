經過連日上漲，美股在上周五互有漲跌，那指回檔修正下挫0.87%。美國新冠紓困方案的白宮與國會協商，最終在上周末未能達成，然川普簽屬就業補助行政命令。

周一香港恆生指數低開154點，隨後一路低走，目前跌82點或-0.34%，為24448點。國企股(H股)跌58點或-0.58%，為10005點。港股採礦股領跌3.7%，次為半導體股跌3.3%。

上周五傳來美國總統川普禁止美國公民和企業與抖音和微信進行任何交易，以及商業業務。騰訊在上周五一度大跌10%，收盤跌5%，騰訊概念股下挫。

騰訊今晨低開3.3%，目前仍大跌3.6%，暫報508.5港元。在騰訊領跌下，港股科技指數低開，港股科技股多走低，阿里巴巴低開1.8%，中芯低開3.7%。

市場擔憂蘋果一旦下架微信App，蘋果手機在中國市占率一定會受影響，蘋果相關個股下跌，瑞聲一度跌深6%，舜宇下挫3%，比亞迪電子大跌8%。

另一方面，旅遊通關預期恢復，賭場股齊揚。美系的金沙國際漲4%，澳博升6%，永利上漲4%。

(時報資訊)