巧新(1563)7月合併營收4.37億元，月減7.6％，年減17.48％，主要進入傳統品牌車廠暑休淡季；累計前7月合併營收為27.9億元，年減22.28％。

巧新表示，7、8月為車廠傳統暑休淡季，加上目前疫情蔓延造成全球經濟前景不明、新台幣匯率升值影響，因此整體營收仍持續下滑，但觀察全球新車銷售表現持續回復軌道，豪華汽車品牌車廠搶市占率的態勢不變，主要超跑、豪華汽車車廠客戶有機會在暑休後加速備貨力道。

全球政府與品牌車廠皆投入龐大的資金及技術積極朝向電動車、節能減碳、自動駕駛等技術進程，包括Rolls-Royce勞斯萊斯、Ferrari法拉利、Porsche保時捷、BMW寶馬集團等豪華品牌車廠。巧新指出，公司客製化輪圈不僅可結合空氣動力學，同時兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，可滿足主要客戶發展電動車的需求。

(時報資訊)