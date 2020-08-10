位於台灣海峽南方的熱帶性低氣壓，今（10日）上午8時發展為第6號颱風「米克拉」，中央氣象局上午10時30分發布海上、陸上颱風警報，澎湖將首當其衝，中央災害應變中心今（10日）上午一級開設，呼籲民眾做好防颱準備。

中央災害應變中心指出，氣象局將持續監控颱風動態，最新情資研判資料務必轉達地方政府，督導警戒區內地方政府應變中心適時提升開設層級。

(中時 )