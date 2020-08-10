颱風「米克拉」生成 中央災變中心一級開設 11:462020/08/10 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央災害應變中心今（10日）上午一級開設，呼籲民眾做好防颱準備。（中央災害應變中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於台灣海峽南方的熱帶性低氣壓，今（10日）上午8時發展為第6號颱風「米克拉」，中央氣象局上午10時30分發布海上、陸上颱風警報，澎湖將首當其衝，中央災害應變中心今（10日）上午一級開設，呼籲民眾做好防颱準備。 中央災害應變中心指出，氣象局將持續監控颱風動態，最新情資研判資料務必轉達地方政府，督導警戒區內地方政府應變中心適時提升開設層級。 (中時 ) #中央 #中心 #颱風 #應變中心 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 金屬中心研發新製程 翻轉傳產 04:102020/08/10 產業特刊 砸2735萬 竹縣16校設施大升級 04:102020/08/10 地方新聞 德國WMF首度進駐華泰名品城 04:102020/08/10 投資理財 1分鐘讀財經》斷供貨華為沒在怕 台積5奈米8客戶瘋搶 08:142020/08/10 財經 薔蜜成颱機率低 天氣不穩 04:102020/08/10 生活新聞 評價、息收優 全球REITs奪目 04:102020/08/10 投資理財 新竹漁港 鎖管熱賣 04:102020/08/10 地方新聞 量產動能強 智原Q3獲利衝 04:102020/08/10 證券．權證 南韓水災38死 又遇颱風登陸 04:102020/08/10 兩岸要聞 勞團盼現金送暖 資方籲共體時艱 04:102020/08/10 財經焦點 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 保時捷離奇自撞死亡車禍 駕駛身分曝光 科大教授父親節正要接孩 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 白手套郭克銘認了行賄立委 轉污點證人換減刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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