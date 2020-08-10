香港第三波新型冠狀病毒疫情雖稍有趨緩，但整體危機仍未解除，昨日仍新增72名確診病例。不過昨日晚間有42個建制團體包括香港再出發大聯盟、民建聯等建制派組織，在9日發出名為「香港要變革 攜手創明天」的聯合聲明。

建制派代表廖長江在記者會中宣讀聲明指出，他們共同提出4個建議，包括推出健康碼互認實現粵港澳大灣區的病毒防控、恢復中港經貿活動等，建制派人士認為香港應該放下政治分歧，將「一國兩制」重新帶回正軌。

另一方面，針對美國財政部宣布制裁11名中港官員，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為實際影響不大，並認為香港是大陸與美國角力的棋子，未來有些動盪，不過香港基礎良好，國際金融中心的地位仍然難以動搖。

港府晚上對建制派聲明表示歡迎，同時希望香港各界在大陸中央全力支持下同心抗疫，讓香港市民的生活和經濟活動可以盡快回復常態；又指出《香港國安法》實施後，香港社會除了將會快速回復穩定，也將迎來更廣大的發展機遇，在持續開放和深化改革過程中，扮演更積極角色。

(中時 )