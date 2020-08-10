上市櫃公司本周五（14日）將全數公告第2季財報，據統計，中光電（5371）第2季每股盈餘（EPS）達1.26元，較第1季EPS大幅成長126倍，康舒（6282）第2季EPS衝高至2.06元，也較第1季EPS大幅成長50倍，共有16檔上市櫃公司第2季EPS跳增10倍以上。

據統計，目前已有124家上市櫃公司第2季EPS比第1季成長1倍以上，也就是獲利從翻倍起跳，其中，中光電、康舒、辛耘、同亨、華新、新唐、台星科、醫揚、GIS-KY、興農、鋼聯、全漢、錸寶、佰鴻、矽瑪、華邦電等16檔個股，獲利更是翻10～126倍。

上述16家公司第2季獲利爆衝，EPS各為1.26元、2.02元、1.26元、0.57元、0.84元、1.12元、0.25元、2.49元、5.28元、0.8元、0.62元、1.53元、0.97元、0.25元、0.21元及0.2元，顯示各家公司獲利從第1季的谷底翻揚

(工商 )