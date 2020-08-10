壹傳媒集團創辦人黎智英今（10日）被港警國安處以涉勾結外國勢力，違反國安法罪名逮捕。已知黎智英、2名兒子以及壹傳媒執行董事張劍虹、周達權等4位高層人士共7人被捕，其中黎智英左右手Mark Simon已被通緝。知情人士爆料，這兩天有在餐廳看到Mark Simon，人疑似躲到台灣，至於事發後有沒有出境，不得而知。

72歲黎智英身纏許多官司，其中2017年6月4日在維園內近音樂亭威脅記者，使其受巨大驚嚇；該案預計於8月19日開庭，若罪證確鑿定案，黎智英將面臨2000港幣（約新台幣7757元）罰款及監禁2年的懲罰。另黎智英於2019年8月、10月分別參與3場未經過批准的集會遊行，每罪最高監禁5年刑罰。

沒想到案件還在審理期間，黎智英今（10日）又被拘捕，這次連2個兒子以及公司高層也一起被捕。根據《東網》報導，壹傳媒被捕高層包括，行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。

據悉，被捕的4人涉及串謀欺詐罪，另周達權則更涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。而黎智英的左右手Mark Simon目前被港警通緝中，不過稍早他高調在推特發布關於黎智英被捕的消息。知情人士爆料，近日在餐廳有看到Mark Simon的身影，不排除躲到台灣。

香港蘋果總部被港警包圍。（圖／東網）

(中時新聞網)