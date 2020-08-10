弘光老福系首辦「環台義智」，師生入長照機構服務。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光老福系首辦「環台義智」，師生到埔里C據點活動。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光老福系首辦「環台義智」，師生到大甲仁馨樂活園區帶活動。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

全球有超過5千萬名失智者，為降低失智老化對社會的影響，弘光科大老人福利與長期照顧事業系學生，今年首度發起「環台義智」銀髮樂活義起來活動，學生從籌劃到實行短短一個月，利用暑假5天時間到台灣西半部10家長照機構服務，透過活動課程帶給老人歡樂。

活動指導老師、老福系講師蔡尚甫表示，依國際失智症協會2019全球失智症報告，全球有超過5千萬名失智者，推估台灣65歲以上老人每12人有一位失智。老福系副主任余靜佳指出，學生前往南投福氣村、大甲仁馨樂活園區、中彰投社區關懷據點等10處服務，特別安排專門照顧失智長輩的機構，在學生還沒實習前，先了解業界如何照顧長輩，以利畢業後能更快與業界接軌。

活動總召林雨萱說，學校餐旅管理系、美髮造型設計系發起環台義煮、義剪多年，舉辦首屆銀髮樂活義起來活動，6月中旬開始籌備，一個月後便展開系上第一次「環台義智」計畫。

林雨萱表示，去曾經當志工服務過的機構，居然還有長輩記得我，超級感動！還有好幾位阿嬤開玩笑拉著她的手說：「要不要當我的孫媳婦。」帶活動的回饋效果很好，希望明年提早規劃，到更多的機構服務更多的長輩。

學生廖柏凱說，學校上課的內容嚴謹，但是與業界實際接觸，發現必須有臨機應變的能力，阿公、阿嬤都講台語，帶活動5天下來大家的台語能力變好了，而且對失智長輩的照顧改觀，並不是想像中那麼困難。

另一名學生陳保名說，參加系上環台義智，除了運用所學，更能學習到不同機構的照顧方式，在課堂上老師上課以專業方式講述，叮嚀同學對長輩不能亂開玩笑，走入機構發現有的長輩喜歡輕鬆詼諧的互動方式。

(中時 )