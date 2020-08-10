川普政府打算針對微信和TikTok等大陸軟體公司下手，並在上周五(7日)針對香港特首林鄭月娥等11名官員列入制裁名單，加上香港警方周一(10日)依據北京當局今年6月底通過的《香港國安法》，逮捕壹傳媒集團創辦人黎智英等高層，港股周一開低，盤中最低下跌258點，淪為亞股早盤表現最慘的市場。

截至台北時間10日上午11點25分，恆生指數下跌79.58 點或0.32%、暫報24,452.04點。受到川普發出最新禁令影響，騰訊股價下跌19.50 港元或3.70%、暫報508.00港元；壹傳媒股價狂瀉0.015 港元或16.67%、暫報0.075港元。

《香港國安法》7月實施後，美國國會通過《香港自治法》制裁與危害香港自治的大陸、港府官員有業務往來的金融機構，加上美國總統川普簽署行政命令，將制裁多名大陸官員，直至上周五，美國財政部公布制裁名單，包括林鄭月娥等11名官員遭列入。

港府則是在8日表示，對於美方制裁表達不滿，並表示制定《香港國安法》是為了貫徹「一國兩制」、「港人治港」以及香港高度自制的方針。

(中時新聞網)