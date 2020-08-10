香港警方國安處今早以違反香港《國安法》為由，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，並搜索香港蘋果日報。國民黨文傳會主委王育敏表示，新聞媒體應保有自由，新聞媒體是第四權，對新聞媒體自由的堅持應是普世價值及標準；在香港《國安法》通過後引發的爭議，國民黨呼籲香港堅持原有的法治，不應傷害原有的民主及自由。

(中時 )