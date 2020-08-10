港警拘捕黎智英 國民黨籲港堅持民主自由 11:462020/08/10 中時 黃福其、實習廖崇光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王育敏。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港警方國安處今早以違反香港《國安法》為由，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，並搜索香港蘋果日報。國民黨文傳會主委王育敏表示，新聞媒體應保有自由，新聞媒體是第四權，對新聞媒體自由的堅持應是普世價值及標準；在香港《國安法》通過後引發的爭議，國民黨呼籲香港堅持原有的法治，不應傷害原有的民主及自由。 (中時 ) #黎智英 #香港 #國安法 #王育敏 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港蘋果被搜索 江啟臣：摧毀港民對港府信任 10:482020/08/10 政治 壹傳媒張劍虹等4高層被捕 黎智英戴手銬抵總部協助搜查 08:292020/08/10 兩岸 回擊制裁 陸港官員群起嗆美 04:102020/08/10 兩岸要聞 黎智英被捕 香港蘋果：警入大樓搜查無搜索令 11:252020/08/10 兩岸 黎智英被捕 陳其邁：當市長會照顧好港人朋友 11:232020/08/10 政治 一個大陸80後的台灣情結（上） 04:102020/08/10 兩岸藝文 賴神合體邁 高分貝賣力催票 04:102020/08/10 政治要聞 傳綠挖角「學姊」黃瀞瑩 議員驚爆「這時間點」會挖更多 00:412020/08/10 政治 美衛生部長訪台行程曝光 見蔡英文後將見「他」 07:342020/08/10 政治 犧牲台灣豬仔換FTA 藍委批不應該 04:102020/08/10 政治要聞 政治熱門新聞 綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招 - 政治 獨家／壹傳媒4高層被捕 黎智英左右手疑「逃台灣躲」知情人士：在「這」看到他 - 政治 要空服員珍惜工作？股癌諷老謝：吹捧到沒節操 祝仕途順利 - 政治 韓國瑜被罷免後2個月 韓市府前官員6字轉達韓心聲 - 政治 美衛生部長很大咖嗎？網分析抖「真實地位」：航母都派了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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