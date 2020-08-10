美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）與日本弔唁團昨訪台，美日團都不需居檢隔離，引發質疑。對此，衛福部長陳時中被問及，「美日政要來台免隔離，感染您要負責嗎？」陳時中則回答「對，我要負責」。國民黨中常委高思博則表示，他打從心裡希望陳時中可以不用走到「負責」這一步，「如果坦白一點，直接告訴大家，我們冒一點風險換取外交空間，我想還比較多人願意體諒」。他更直言，真的有什麼狀況，一個衛福部長能負什麼責，頂多下台一鞠躬。

美國衛生部長阿札爾率團訪台，約在台逗留3、4天，入境台灣時需檢附登機前3日內核酸檢測陰性證明，並在入境時進行採檢，全程團進團出，免居檢隔離。日本前首相森喜朗也率團來台，追思前總統李登輝，與美國團不同的是，日本團入境時僅需提供登機前2日內核酸檢測陰性報告，且免入境採檢，結束弔唁後當日返國。

然而，美日團都不需居檢隔離，遭質疑防疫恐出現漏洞！陳時中被問及「美日政要來台免隔離，感染您要負責嗎？」陳時中則回應表示「對，我要負責」。

高思博則在臉書指出，政務官唯一負責的方式，就是負起政治責任下台而已。但他說這一次，打從心裡希望陳時中可以不用走到「負責」這一步。「如果坦白一點，直接告訴大家，我們冒一點風險換取外交空間，我想還比較多人願意體諒」。他直言，真的有什麼狀況，一個衛福部長能負什麼責，頂多下台一鞠躬而已！

網友也紛紛呼應表示「政務官下台是常有的事，以為自己很了不起」、「今天如果發生在國民黨的部長身上，看民進黨怎麼修理國民黨，前葉金川署長就是一個很好的例子」、「太誇大了 負擔的起嗎？」、「對全台灣人民而言，你負得了責嗎？」、「用人的生命，他真的可以負責嗎？他又如何負責，難道下台就表示負責嗎？」、「好大的口氣」、「有人中標的話，只會負責卸責吧」。

(中時新聞網)