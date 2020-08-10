南韓41歲知名男星孔劉以電影《熔爐》、《屍速列車》、《82年生的金智英》等片爆紅，溫暖形象深植人心。不過，他近日遭到健身教練爆料私底下的模樣並流出健身私照，令女粉絲再度愛上他。

孔劉不僅長相帥氣還擁有184cm的高挑身形，從模特兒轉戰戲劇圈後便以精湛又自然的演技擄獲觀眾的心。而私底下也曾多次被同劇女演員及工作人員誇讚的他，一直給人好相處、紳士暖男的形象，但私底下的他卻對身材相當要求，與他相識超過10年的教練日前接受雜誌採訪時表示「他們是比起媽媽更常見面的關係」，更透露孔劉只要不拍戲幾乎天天都會去運動，一天起碼會待2.5~3小時才會離開，運動項目包含暖身10~15分鐘、與教練一同鍛鍊1小時+有氧1小時，而且他還會根據角色的需求而改變運動項目，是個十分敬業的演員。

孔劉「私照遭外流」掀衣洩6塊大肌肌（圖／YOUTUBE）

孔劉也曾有過積極減肥的時候，就像選手一樣只吃雞胸肉、地瓜、蔬菜嚴格控制飲食，甚至在難得可以大餐時還特別打給教練請示是否能喝啤酒，獲得同意後才一口口慢慢喝，珍惜每一個能夠享受的時光。另外，他平常在家裡也會親自下廚料理確保食物少油少鹽並發給教練，驚人的意志力讓人大感佩服。

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(中時新聞網)