美國貿易代表因為美豬美牛進口問題否決與台灣簽署FTA，國民黨主席江啟臣今天表示，各國有自己國家的利益考量，國際上沒有永遠的朋友跟敵人，只有永遠的國家利益，此時美國的衛生部長在台灣簽署衛生合作備忘錄，貿易代表卻在華府否決FTA，這代表什麼樣的意義？蔡政府應該謹慎思考。

美國的貿易代表萊海澤認為台灣存在貿易保護主義，主要是美豬跟美牛進口問題。江啟臣認為，每個國家都有他們實質利益的考量，各國有自己的國家利益考量，國際上沒有永遠的朋友跟敵人，只有永遠的國家利益。

江啟臣指出，自由貿易協定是台美一直在談的問題，為何此時此刻要丟出沒解決美豬美牛就不能來談FTA的話題。尤其是當美國的衛生部長在台灣談衛生合作時，貿易代表卻在華府否決貿易合作，這代表什麼意義？蔡政府在台美關係上應該有短中長期佈局，要審慎思考，每一部都攸關台灣權益。美豬美牛進口不是單純外交問題，也攸關產業發展，涉及民眾的健康跟荷包。

日媒報導台美雙方擬討論成立新的國際衛生組織以取代世衛組織（WHO），外交部對此已經否認。江啟臣認為，美國現在疫情還很嚴重，但他們還是派了衛生部長來台灣，不能排除任何的可能。

江啟臣提醒，美國11月要面臨大選，美國總統川普要拚連任，現在美中台三邊關係詭譎，很多因素導致關係變得複雜，蔡政府應該注意到我們的國家利益是什麼，權益跟保障在哪，務必審慎做出決策。

江啟臣今天參加國民黨智庫舉辦的「新冠疫情對全球與台灣經季的影響因應」研討會，江啟臣提到地方縣市政府反應應該由中央來進行邊境普篩，主要是因為地方政府要負擔居家檢疫的任務，但同時也遇到資源不足跟法源不足的問題，最好的方式應該是由中央統一制定規則，若中央能實施邊境普篩，可以更有效防疫，也減輕地方壓力。

(中時 )