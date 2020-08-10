保時捷跑一頭撞上麥當勞得來速車道圍牆，遮陽傘也遭殃。（民眾提供／戴志揚翻攝）

台北市信義區今（10日）凌晨發生一起酒駕自撞車禍，27歲李姓男子唱完KTV，開著保時捷跑車行經麥當勞，卻撞上得來速入口處車道圍牆，保時捷車頭當場撞爛全毀、安全氣囊爆開，李男全身擦挫傷送北醫附醫，酒測值高達0.69mg／L，將依公共危險罪移送法辦。

據自由時報報導，被撞爛的保時捷panamera跑車，新車價493萬起跳，如果是V型8汽缸的油電版本，牌價更超過1200萬元；負責將車拖離現場的拖吊車人員推估，以車頭幾乎全毀的情況來看，修理費恐要數百萬元。

據了解，李男從忠孝東路五段一家KTV離開，行經麥當勞想買宵夜，右轉準備進入位於松信路的得來速車道入口時，疑似酒醉對不準，車子猛力「直擊」水泥牆，車頭嚴重變形、嵌入水泥牆，安全氣囊也爆開。

警方到場發現李男全身擦挫傷，將他送往北醫附醫急診，酒測後李男酒測值高達0.69mg／L，上午李男酒醒，已被帶往派出所依公共危險罪嫌進行偵辦。

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(中時新聞網)