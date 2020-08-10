員警幫助腳痛男子買了一瓶汽油。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市新社陳姓男子日前半夜因身體不適欲前往醫院看診，途中因機車沒油突然熄火頓時手足無措，因而至鄰近東勢警分局土牛派出所求助，員警協助購買汽油，終於讓他順利至醫院就醫。

東勢警分局表示，家住新社47歲陳姓男子6日凌晨因腳痛難耐，獨自騎乘機車至醫院看診，行經石岡區和盛街下坡路段時，機車卻突然拋錨熄火，陳男檢查機車後發現機車沒油，只好利用下坡路段，牽著車慢慢滑行下來至鄰近土牛派出所尋求救援。

土牛所員警了解陳男需求後，考量陳男因腳痛不便再走到附近加油站買汽油，故請他在派出所內稍作休息，由員警至附近加油站幫忙購買汽油，讓陳男順利發動機車至醫院看診，陳男對於員警暖心之舉，十分感動並頻頻道謝。

東勢警分局指出，民眾在騎車或駕車外出時，應時常檢視車輛狀況，油水電、輪胎、煞車等基本重要的功能，若發現異狀，請勿駕駛車輛，應儘速送修，以維護自身與其他用路人的安全。

(中時 )