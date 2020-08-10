必應(6625)公布7月營收達到0.92億元，來到今年最高，月增530.6％，年增45.4％；累計前7月營收2.62億元，年減45.8％。必應上半年度全球展演市場受新冠病毒疫情影響，許多演出活動被迫延期、停辦，但相較於亞洲其他地區至今仍受疫情衝擊未能開放演出或限制活動人數，台灣因疫情控制得宜，預期下半年度各型態演出活動，得以在做好防疫措施情況下續辦。

必應為軟硬體兼備的展演服務業者，深耕演唱會及各種商業活動策畫，今年在疫情爆發導致實體演唱會紛紛取消，必應因此專注開發台灣市場及製作線上演出，如五月天「突然好想見到你」線上演唱會、劉若英「陪你線上演唱會」等，皆獲外界好評，接下來持續有其他線上演出規劃，拓展更多產業商機。

下半年必應參與的活動及演出包括《Since 5566》高雄巨蛋演唱會、2020超犀利趴11、蘇慧倫《生命之花》30周年演唱會台北場、齊跡2020任賢齊演唱會台北站、田馥甄一一巡迴演唱會、鼓鼓呂思緯「聽到請回答Connecting…」巡迴演唱會、2021年台北最HIGH新年城-跨年晚會、新創街頭市集「顆顆書店」等，下半年營運可望谷底攀升，回溫動能可期。

(時報資訊)