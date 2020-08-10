顏姓男大生前年在網路結識就讀國小六年級的小女網友，暑假相約在校園玩耍時，顏男一時「性」起，將少女拉進殘障廁所嘿咻。台北地檢署調查時，顏推稱是請小女生拿衛生紙，顏的律師則稱顏有心臟病，「不能激烈運動」，但檢方不採信，今依與未滿14歲幼女性交罪起訴顏男。

檢方調查，被害人上網認識顏男，前年暑假某期間，顏男與女性友人、友人3歲幼子及被害人一同在校園內玩樂。

當天傍晚，顏男女性友人3歲幼童說，看見顏男把小女生拉進殘障廁所，顏男友人要顏開門，顏及小女生出來後，友人質問顏，顏表示會負責。去年消息傳至校方，校方報警處理。

檢方調查時，小女生證稱顏男有脫她褲子，但顏男否認發生性關係，辯稱當天是請對方陪同上廁所，剛好沒有衛生紙，請她拿紙給他，顏男律師還稱顏男有先天性心臟病，「不能激烈運動」。

檢方傳喚當天在場人士，一致證稱去廁所敲門質問時，沒聽到裡面有求救聲，認定雙方合意性交，今依與未滿14歲幼女性交罪起訴顏男。

(中時 )