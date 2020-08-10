Google 在 8月初發表Pixel 4a之際，便旋即宣布在台上市計劃（即日開放預購， 9 月 10 日在台上市）。不僅如此，還加碼預告Pixel 5以將Pixel 4a 5G版也將推出，且大方公開後者親民售價（NT$15990）。根據外媒報導，馬有失蹄人有失手，Google法國官方部落格日前不小心透露了這兩款5G新機的推出日期，可說讓Pixel粉絲們興奮不已。

台灣Google Store網頁只有指出Pixel 4a 5G以及Pixel 5即將推出，但《Android Police》網站發現，Google法國官方部落格在一篇介紹Pixel 4a的網誌中明確提到，Pixel 4a 5G以及Pixel 5將會在10月8日推出。在網友發現之後，Google官方部落格上提及Pixel 4a 5G以及Pixel 5上市的相關字樣已經移除，可說是欲蓋彌彰。

前幾年Google都選在10月份舉辦新一代Pixel手機的發表會，因此若預測Pixel 5 系列會在10月亮相，本就合理。而Google則是提前預告，除了Pixel 5之外，Pixel 4a也將提供5G版本，提供給消費者更為親民的5G手機選擇，對於消費者而言應該是更具吸引力。

在三星於Galaxy 2020 Unpacked發表會中揭曉Galaxy Note20系列之後，已正式為2020年下半年旗艦級手機之戰揭開序幕。在三星之後，預計小米（Xiaomi）、華為（Huawei）、蘋果（Apple）、Google都將陸續推出今年的新手機，讓下半年手機市場看點滿滿，你思考好要入手哪一款了嗎？

(科技)