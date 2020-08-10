北市府雖然已同意大巨蛋復工，但各界質疑聲浪不斷，有議員要對市長柯文哲提告圖利，前北市都發局長林洲民也痛批開全台惡例。柯文哲10日面對提告再度表示，要告就去告，他也強調，大巨蛋就是一個問題必須解決，要批評大巨蛋很簡單，但反對的人要提出對策。

柯文哲今早出席百齡水岸社宅動土，面對議員下午將提告，他再次重申，要告就去告，對於林洲民指開全台惡例，柯則表示，大巨蛋問題要解決，要批評大巨蛋很簡單，但請提出對策，市府從頭到尾，自委員會、網路直播到會議紀錄全部上網，把整個過程給社會去看，我們還是要解決問題。

林洲民提出，市府把建築技術規則97條交給建築師簽證，對方說不會殺人，就要相信不會殺人嗎？柯文哲回應指出，當市長的態度是這樣，反對的人要提對策，他拿以前當醫生經驗比擬，發生車禍患者送醫院，撞得太嚴重、感染需要截肢，若不要截肢，就要說怎麼治療。

林洲民還質疑怎麼可以發畢業證書後再補考，柯文哲說，問題是沒拿到使用執照什麼事都沒用，大巨蛋不會是柯市府的核四，它是一個問題，表示我們還有勇氣去處理問題。

(中時 )