北市議員林亮君、簡舒培今天上午邀請律師詹順貴、陳長文共同舉行記者會。（譚宇哲攝）

北市議員林亮君、簡舒培今天上午邀請律師詹順貴、陳長文共同舉行記者會。（譚宇哲攝）

北市府8月7日核准台北大巨蛋復工，北市議員林亮君、簡舒培控訴台北市長柯文哲罔顧大巨蛋違反建築技術規則97、127條規定，違法發照，涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌，柯日前回嗆「不告是狗」，2人今表示，除了向北市府提起行政訴願，也將在今天下午1點半至台北地檢署按鈴提告。

林亮君、簡舒培今天上午邀請律師詹順貴、陳長文共同舉行記者會，簡舒培指出，遠雄大巨蛋因79處未按圖施工，2015年遭北市府勒令停工，停工期間柯文哲多次在市議會專案報告中重申，會要求大巨蛋符合建築技術97、127條規定，解決安全梯防火區劃及觀眾席下沉問題。

不料，大巨蛋未依法改善該2項規定，也未辦理變更設計，市府卻在今年7月逕行核發大巨蛋第三次變更設計建照，只在建照附註的注意事項中表示應在取得使用執照前改正。

林亮君說，全北市甚至全台都沒有一個建照可以用註記方式發照，北市府開全台惡例，獨厚遠雄，從過去嚴格把關道現在放行，分水嶺就在2019年6月24日前市府顧問李文宗的大巨蛋專案報告，將建築技術規則97、127條規定排除。

簡舒培說，柯面對議員指控回應「藉故生事」，但提出建築技術規則問題的人是柯文哲，要求柯兌現承諾解決問題，不是在找麻煩，否則大巨蛋將來發生意外，柯會萬世臭名，也希望柯不要再將大巨蛋比做核四，企圖模糊焦點，非常荒謬，我們只要求柯兌現大巨蛋公安要求。

詹順貴表示，目前已搜集26項證據提出訴訟，包含柯文哲對建築技術規則97、127條的態度轉變，已符合貪汙治罪條例圖利罪嫌。

林亮君、簡舒培指出，2人及多位里長、里民將聯名向北市府提出行政訴願，盼暫緩大巨蛋復工，另2人也將針對柯文哲及市府涉嫌圖利大巨蛋，於天下午1點半赴台北地檢署按鈴提告。

(中時 )