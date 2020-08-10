在大聯盟戰戰兢兢維持比賽正常進行時，又有選手不聽勸到處跑，印地安人隊先發投手普里塞克（Zach Plesac）在球隊作客對戰白襪時，期間擅自離開飯店與朋友相約外出，被發現後球隊很不滿，據美媒報導，普里塞克已自行租車並開回克里夫蘭隔離。

根據《The Athletic》報導，球團一發現普里塞克離開飯店後，立刻將他與其他球員隔離，並要求他即刻返家，「印隊擔心會爆發與馬林魚、紅雀等隊類似的新冠肺炎群聚感染，因此迅速將普里塞克隔離。根據消息指出，他將被隔離72小時，並每天進行檢測。」報導指出，印隊可能採取其他防疫措施來避免病毒的潛在傳播。

印地安人隊一直是嚴格遵守大聯盟安全協議的隊伍，不過普里塞克並不是第一個明知故犯的球員，夏訓期間外野手雷耶斯(Franmil Reyes)曾在一場活動中沒戴口罩，被下令暫停參加球隊訓練。

普里塞克是印隊先發輪值的一員，昨天先發對上白襪繳出6局無失分好投，助他拿下本季首勝，本季自責分率僅1.29，不過他這次明顯違反大聯盟規定，即使是球隊重要一員也無法逃避責任。

(中時 )