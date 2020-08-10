李裕仁等人羈押已滿2個月，檢方已將被告連同卷證一併送交花蓮地院，合議庭裁定繼續羈押。（羅亦晽攝）

花蓮縣教育處涉及相關工程採購弊案，檢調經2個月的調查，花蓮地檢署7日將縣教育處長李裕仁、縣體育會理事長汪錦德等人，以涉犯刑法洩漏國家以外秘密罪嫌，與違反貪污治罪條例之公務員違背職務收受賄賂及不正利益罪嫌提起公訴。法院裁定續押。

花蓮地檢署查出，李裕仁涉嫌洩漏採購底標及收受廠商賄賂，並與鯉魚潭水上運動訓練基地新建案，及德興棒球場整修案等，包含設計監造標、營建標等，共3個採購案。檢方查出，針對鯉魚潭設計案，李裕仁事後還收受廠商交付賄款共計81500元，且圖利廠商30萬元利益。

檢方今早指出，李裕仁於2018年擔任花蓮縣政府教育處副處長時，明知政府採購法，應維護公共利益及公平合理為原則，竟與汪錦德等人，洩漏「花蓮縣立棒球場整建工程委託設計及監造技術服務案需求規範書」電子檔、「改善水域運動環境計畫-花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地2018年6月26日修正版」內含有平面配置圖、執行步驟、工程數量、單價等電子檔資料給有意投標廠商。

檢方表示，李裕仁明知政府採購法應維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇；機關辦理採購招標文件於公告前應予保密；機關辦理招標不得於開標前洩漏足以造成不公平競爭之相關資料。

因羈押已滿2個月，檢方認為有延押必要，已將被告連同卷證一併送交花蓮地院，合議庭裁定繼續羈押。

(中時 )