淡水3歲女童獨自在路上行走，被熱心民眾發現牽到派出所。（許家寧翻攝）

廖姓老翁看到女孫平安，對一時疏忽相當懊悔（許家寧翻攝）

新北淡水1名3歲女童下午4點多被民眾發現在街上獨自行走，將她牽到派出所報案，警方正調閱監視器進行查訪，一名廖姓老翁急忙報案尋找愛孫，懊悔帶大孫女走進補習班，獨留小孫女在機車上等候，看見警察抱出愛孫，讓他又驚又喜。

淡水警方表示，有熱心民眾5日下午牽著小女童走進竹圍派出所，看見女童獨自一人走在路邊，擔心身旁沒有家長會有危險；警方試圖詢問女童姓名，但她年紀太小，童言童語只說和「阿公一起出門」，員警只好依據民眾描述調閱監視器，試圖尋找阿公下落。

就在警方派員到附近巡視有無家長正在尋找孩童，一名老先生心急如焚地走進派出所，驚慌報案「阮孫不見啦！」，在員警的指引下看見寶貝孫女正坐在派出所的沙發上，看著卡通正笑開懷，這才如釋重負，頻頻感謝警方和民眾的協助。

廖姓老翁說，帶著兩個孫女去補習班，心想先帶大孫女進去給補習班老師，讓3歲的小孫女在機車上等候，沒想到才幾分鐘的時間，小孫女卻已經不見人影，他在附近找不到人，趕緊到派出所請求警方協助，驚呼以後不會再留孩子一個人隻身在外。

淡水警分局提醒，時值暑假期間，家長帶孩童外出時，勿使兒童離開視線，造成無法挽回的悲痛，也可為兒童配戴名牌，寫上姓名及電話，萬一孩童走失，可讓警察或善心人士藉名牌上的資料與家人聯絡，可有效幫助長者和幼童返家。

(中時 )