暑假是兒童發生意外的高峰期，長期關注兒少議題的全家便利商店宣布，首度攜手靖娟兒童安全文教基金會合作，將透過全家通路優勢三管齊下，分別是：一、在全台超過3,600間店舖推出零錢捐募款；二、培養40位全家校園交通志工助教；三、舉辦30場交通安全宣導版的小小店長活動，從民眾的愛心捐款支持，到全家員工也化身「交安小隊長」一起投入交通安全知識宣導，攜手提升孩童交安知能。

全家表示，根據交通部統計，近三年未滿12歲的兒童，就有24,095人因交通事故傷亡，其中穿越道路及忽然衝進馬路，是兒童發生走路事故的兩大主因。因此，全家今年特別與聚焦兒童交通安全的靖娟兒童安全文教基金會（簡稱靖娟基金會）合作，從三大面向協助孩童從小扎根交通安全教育。

首先在零錢捐方面，全家自2002年推出公益零錢捐活動，迄今18年來已幫助近百個公益團體，募得超過6.2億元。全家表示，此次全家首波靖娟公益零錢捐為期兩個月（8/1～10/6），不僅是全家首次跨入兒童交通安全教育，亦為靖娟基金會首次與便利商店展開零錢捐公益合作，希望結合便利商店密集據點優勢，共同宣導兒童交通教育安全，讓交通安全知識裝備孩子，守護孩子平安健康長大。

全家指出，首波靖娟公益零錢捐從即日起至10/6，愛心民眾可至全台超過3,600間全家店舖隨手捐零錢，預計募款近千萬元，所募款項將用於推廣兒童交通教育安全，包含研發交通安全教案、培訓交通教育志工、500堂校園交通安全教育課程、25場交通實境體驗講座、5000份校園教材等，進而協助兒童學習避開危險，正確應對交通環境。

其次在交安志工方面，全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家長期聚焦兒少議題，目前約有2,500間店舖座落於住宅區或臨近學校的學區，其主要客群為社區家庭或學區學生，與靖娟基金會兒童交通安全議題之關懷對象高度契合，且全家深入社區鄰里，平日即有不少熱心店長會於上下學時段放下店務、擔任愛心交通導護志工，讓全家提供消費者便利購物體驗之餘，更化身守護兒童上下課的交安據點。

此次合作中，靖娟基金會將指導全家店長、總部同仁兒童安全教育宣導技巧，未來將會有40位全家熱血志工協同靖娟基金會一同前進校園，變身「交安小隊長」，讓小朋友開心出門、安全回家。

第三，在小小店長體驗活動方面，全家表示，招牌活動「小小店長體驗營」也首度在全台30間店舖特別規劃交通安全宣導版，扣合兒童交通安全教育概念，讓孩童體驗小小店長之餘，同步學習交通安全知識。民眾可透過店舖電話、或加入店舖Line群組報名，體驗內容除了商品上架、櫃檯結帳、品保教育外，更加入穿越道路五步驟等交通安全趣味互動，同時也將傳授家長如何安全牽小朋友過馬路，讓親子一起玩、更好學！

靖娟基金會林月琴執行長表示，12歲以下兒童交通傷亡每月逾600人，凸顯當前兒童交通事故的死傷情形之嚴峻，據荷蘭SWOV道路安全研究基金會研究，考量兒童的發展與行為操作，交通安全教育應從孩子4、5歲時就開始，從小訓練及幫助兒童具備交通安全行為中所需的技能。因此，靖娟長期致力於交安教育推廣，認為越小落實交安教育，越能建立正確的交通行為，培養出觀念正確的用路人。

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