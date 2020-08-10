半導體材料通路商崇越科技（5434）7月營收創下歷年同期新高，主要受惠於客戶積極擴增先進製程產能，帶動矽晶圓、光阻等半導體材料銷售成長，此外，環保工程業務完工認列，同樣為業績增添成長動能。

崇越科技公布7月營收達29.58億元，年增11.23％，第二季營收達93.72億元，季增6.6％、年增22.9％，累計今年前7個月營收為211.19億元，較去年同期成長21.47％。自結第二季財報方面，稅後淨利高達5.43億元，年增兩成，上半年每股盈餘更繳出5.5元的亮眼成績，營收及獲利雙創歷史新高。 崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

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