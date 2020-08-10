銀行家在外界眼裡與「流氓」無異？金管會主委黃天牧10日提出銀行近30年來的六大質變，如業務種類不同、服務範圍擴大、不同誘因機制、勞雇關係變化、行員與客戶關係改變、及短期主義等，若不適就是衍生弊案或影響永續經營，所以若不深入討論六大質變，無法提出真正公平待客原則。

黃天牧在銀行業公平待客原則評核表揚典禮上，以2018年迪士尼電影「美滿人間」中的銀行家，被形塑成文化流氓（rogue）為引，回溯2008年雷曼兄弟倒閉引爆的金融風暴，10多年後，銀行是否更安全？黃天牧說答案是「yes or no」。

肯定的部分，是金融危機後從金融危機委員會或20國會議，都強烈要求銀行要增資，提升資本適足率，強化2008年金融危機最重要的流動性風險管理，槓桿比率的降低，對過大、過複雜的銀行要縮減規模，從此角度來講，過去10多年來，銀行資本適足率是提升了，在新巴賽爾資本規範下，流動性管理也更強韌，所以從這部分銀行是更安全了。

但同時間2012、2013年發生LIBOR弊案，即多家銀行操縱匯率；也看到美國一些大銀行偽造客戶信用卡帳戶，最後好幾個負責人下台，至今無法收拾殘局，也出現歐洲某一銀行二、三年前財務出問題，被要求解雇員工，進行財務改革，當天媒體拍到照片有二位衣冠楚楚的年輕人，抱著盒子從銀行走出來，大家以為這是被解雇的員工，結果這二人是裁縫師，是該銀行留任的高階主管要求裁縫師到銀行量身訂作新西服，這就是當時那家銀行的文化，當同仁沒有工作時，主管還要作新衣服，黃天牧說，這也許就是媒體或電影會如此突顯銀行家的形象。

黃天牧指出，今天的銀行結構與管理，與30年前銀行結構是不一樣，他整理出六大質變，一是銀行業務種類、服務客戶不同；二是銀行經營範圍更廣，在低利率環境，對風險管理，有不同想法，面對追求利潤的誘因，風險承擔上是否作好適度管理，風險胃納是否有良好管理，因各不同銀行而異。

三是誘因機制，如何鼓勵同仁替銀行創造利潤，有很多不同機制，2008年就是發現不當的誘因機制，讓銷售者有不符道德倫理的行銷；四是銀行老闆與員工的關係，30年前銀行都是非常被尊敬的，進入銀行是非常光榮的工作，但過去2、30年來，勞資關係調整，員工是否把在銀行作為一輩子的工作，會因外在環境調整，資方與勞方關係變化，影響工作品質與公平待客。

五客戶與行員間的關係亦變化，以前銀行業務未繁雜時，行員與客戶是很熟悉的，現在行員被要求業績，銀行行員是否了解客戶，是否以客戶利益為前提去銷售商品，從國際間看法，行員與客戶間關係轉變，所以即便有很多規範，還是看到理專不顧客戶利益，作了很多不當、不法行為。

六是短期主義，現在大家都想尋求短期獲利或短期股價上升，短期主義若過度上綱，會形成銀行永續經營最大的威脅，黃天牧說，這不只是看台灣，也是看到區域間很多銀行經營與弊案，整理出這六大質變，金管會與銀行在討論理專十誡、公平待客時，若不深入討論銀行六大質變，是無法提出真正解決公平待客最主要的精神。

(工商 )