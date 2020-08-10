◎這3種藥材當入眠枕 夏日好好睡

許多人因夏天天氣炎熱致夜晚睡不好，台中市豐原醫院中醫科表示，只要到中藥行花幾個銅板，抓這三種藥材包括「薄荷」、「菊花」、「酸棗仁」，就能動手做出入眠枕，藉由聞藥材香味方式，讓放鬆心情以達到入眠、安神功效。

◎第6號颱風生成 氣象局海陸警齊發

今(10)晨8時台灣南方熱帶性低氣壓正式升級為今年第6號颱風，由於已達輕度颱風標準，氣象局於10時30分同步發布海陸警。

◎高教國際學生比例 教育部：贏日本、南韓

教育部公布「教育統計指標之國際比較」指出，2017年高等教育國際學生數占高等教育學生數比率，以澳大利亞21.5％較高，我國 4.4％，高於日本、南韓；高等教育出國留學生數占高等教育學生數比率，以香港12.1％較高，我國 3.2％，美國、澳大利亞、日本均不及1％。

◎偕父赴靈堂哀悼 薔薔曝羅霈穎暖心一面

羅霈穎3日驟逝，10日為靈堂第3日，「黑澀會美眉」薔薔（林嘉凌）與父親林茂樹一起現身哀悼，薔薔表示與羅霈穎是在出去玩時認識，每次大家一起玩樂真的非常開心，「我今天帶爸爸來，爸爸有跟她共同的朋友，大家一起吃過飯，羅姊對我們很照顧，她是非常熱情跟可愛的人，希望她在天上可以當一個天使」。

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